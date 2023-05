Supermarchés : des baisses de prix avant l'été ?

Le prix de vos courses va-t-il enfin s'alléger ? "De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui baisse ?", répond un consommateur sur le parking d'un supermarché à Montpellier. Mais cela pourrait bientôt changer. Convoqués mercredi matin au ministère de l'Économie, les industriels de l'agroalimentaire se sont engagés à rouvrir la négociation avec la grande distribution avant la fin du mois. "On va mettre aussi les moyens. On va réinvestir en promotion de manière à avoir un impact actif sur le niveau de l'inflation et non sur le pouvoir d'achat", affirme Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA). Cette annonce concerne les 75 plus grands industriels de l'agroalimentaire, comme Nestlé, Danone ou encore Coca-Cola. Ils représentent 80 % des produits en grande surface hors marque distributeurs. " En fait, on va anticiper ce qui était prévu légalement aux semaines qui viennent alors que c'était plutôt prévu en juin - juillet", indique Richard Panquiault, président-directeur général de l'Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC). Que peut-on attendre de ces négociations ? Il est encore difficile de le dire. Tous les industriels que nous avons contactés refusent de s'exprimer. Les géants de l'agroalimentaire n'ont pas pris d'engagement ferme sur une baisse des prix. En attendant, votre ticket continue de grimper, comme l'huile de tournesol à 2,79 euros. Il en est de même avec une autre grande marque. Son prix a augmenté de 22 % en un an, alors que le cours du tournesol a diminué de 53 %. Comment expliquer un tel décalage ? "La baisse du cours des matières premières ne peut pas se répercuter immédiatement sur le prix proposé aux consommateurs. Et d'autre part, le cours de la matière première n'est pas le seul composant du prix. Il y a l'énergie, le coût du transport, le coût du carton pour fabriquer l'emballage", explique Gaëlle Le Floch, experte de la consommation et de la grande distribution chez Kantar Worldpanel. Si les premières baisses de prix pourraient se ressentir à la rentrée, certains produits ne sont pas près de baisser, comme le sucre dont les cours continuent de s'envoler. TF1 | Reportage J. Roux, A. Erhel, F. Couturon