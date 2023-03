Supermarchés : des prix bas pendant 3 mois ?

À la caisse des supermarchés, la facture est toujours plus salée. Face à la hausse des prix, le gouvernement lance une opération nommée "Trimestre anti-inflation". En quoi consiste-t-elle ? Chaque enseigne fera sa propre sélection de 100 à 500 articles selon les distributeurs. Des produits alimentaires frais ou d’épicerie, mais aussi d'hygiènes, tous identifiées par un logo « trimestre anti-inflation » du gouvernement. Les enseignes ont jusqu’au 15 mars pour mettre en place cette opération qui durera trois mois. Quelles économies pour les clients ? L’engagement des distributeurs, proposer des prix le plus bas possible. Mais pour Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir, une association des consommateurs, le dispositif n’est pas assez réglementé. Quel coût pour les grandes enseignes ? L'effort est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros, car pour offrir des prix bas, les distributeurs ne pourront renier que sur leurs propres marges, sans report possible sur les industriels ou les agriculteurs. La plupart des grandes enseignes appliqueront le dispositif sur leur marque de distributeurs sur lesquels elles ont davantage de contrôle. Le pic d’inflation aura lieu ce printemps 2023. À l'issue de cette opération en juin, de nouvelles négociations commerciales entre grandes enseignes et industriels s’ouvriront, pour permettre d’ajuster les prix à la baisse. TF1 | Reportage E. Payro, D. De Araujo, S. Maloiseaux