Supermarchés : des produits trop chers retirés des rayons

Cela ne saute pas aux yeux à l'entrée du magasin, mais certains rayons sont clairsemés, notamment aux apéritifs et bientôt aux rayons des boissons gazeuses. La marque Pepsi par exemple va être retirée. Selon la direction du magasin "U Express", cette marque souhaitait augmenter ses tarifs de 20 % cette année sans explication précise. C'est inacceptable pour l'enseigne et faute d'accord avec le fabricant, le produit est progressivement retiré des rayons. Certains clients sont moins compréhensifs quand ils ne trouvent plus leur produit favoris. Mais dans cette guerre des prix, le président des magasins U, Dominique Schelcher, assume un bras de fer avec certains industriels. Selon lui, certains vont trop loin, avec pour seule obsession la rentabilité. Il ajoute aussi que ceux qui croient que leur marque est plus forte se trompent. Une bataille que d’autres enseignes de distributions mènent également parfois, depuis plusieurs mois. Ici, ce sont les jus de fruit de la marque Tropicana qui ont disparu, en attente d’un accord sur les prix. Quant aux grandes marques dont les produits ne sont pour l'instant plus en rayon, embarrassées, elles n'ont pas souhaité nous répondre. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Hacala, L. Laidi