Supermarchés : des promos vraiment intéressantes ?

Les dix capsules de café à 99 centimes, le pack de 43 couches pour bébés à 6,65 euros ou encore le kilo de riz à 1,19 euro. Ces prix n'augmenteront plus pendant 100 jours. C'est la promesse de Carrefour pour soulager le porte-monnaie de ses clients. En effet, cette opération concerne au total 100 articles. Tous sont de la marque distributeur. Mais parmi eux, il n’y a pas de pâtes, ni d'huile ni de beurre. Des produits dont le prix augmente pourtant le plus. En bloquant les prix de certains produits, l'enseigne réduit ses marges, mais espère ainsi, fidéliser sa clientèle. Des prix bloqués, est-ce une bonne affaire ? Nous avons fait le test la semaine dernière et surprise, nous n'avions économisé qu'un petit centime sur notre panier. Une autre enseigne propose à ses clients une remise de 5 % sur leurs courses, utilisable une fois par mois. Dans ce contexte de hausse des prix, les enseignes se livrent une concurrence féroce, en multipliant les offres promotionnelles. Il ne faut surtout pas perdre de client, à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est une période de vente cruciale pour la grande distribution. TF1 | Reportage P. Corrieu, G. Barents.