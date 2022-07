Supermarchés : des promotions sur-mesure

À peine imprimé, il est déjà mis en boule. Souvent, les tickets de caisse ne passent même pas les portes du magasin. Et si ce bout de papier avait plus de valeur que vous le pensiez. Il contient des informations sur vos habitudes de consommation. Les enseignes s'en servent pour vous proposer des promotions personnalisées. Mais de quoi s'agit-il ? Prenons l'exemple de ces deux clients. Victor, 31 ans, père de famille. Il consomme surtout des produits bio. Gatien, étudiant, 22 ans. Il n'a pas d'enfant et adore la nourriture sucrée. Sur l'application de leur magasin, ils voient apparaître des promotions. Dans les rayons, Victor bénéficie des promos sur ses achats, tandis que Gatien n'en obtient pas. Alors, comment ses clients sont-ils ciblés ? Les informations contenues dans vos tickets de caisse sont récoltées, analysées et décryptées dans le temple de la promotion personnalisée. Des algorithmes ont été conçus pour trier les consommateurs. En fonction de leurs achats, ils les classent en différents profils. Pour la direction d'un magasin, ces promotions personnalisées sont devenues un atout majeur pour rivaliser avec leurs concurrents. Comme l'explique Cédric Osternaud, directeur général exécutif marketing du Groupe Casino. Cette pratique est de plus en plus courante dans les stratégies marketing des entreprises, notamment dans la grande distribution. TF1 | Reportage L. Kebdani, J.F. Drouillet