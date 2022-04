Supermarchés : des ruptures de stock dans les rayons ?

Dans votre supermarché, des rayons sont moins remplis que d'habitude, ou parfois complètement vides. L'huile de tournesol disparaît peu à peu des rayons. Par exemple dans un supermarché filmé en Normandie ce matin. Un client a donc décidé de faire le plein par peur de manquer ou crainte de payer son huile plus chère à l'avenir. Et pour cause, son prix augmente de jour en jour. Ces achats anticipés peuvent entraîner des ruptures de stocks temporaires. Pourtant, la grande distribution l'assure, il n'y a pas de pénuries à venir. Et comme l'explique Michel-Edouard Leclerc : "l'huile de tournesol a été fabriquée avec du tournesol de l'année dernière. Nous avons des stocks d'huile jusqu'au mois de juin." Plus généralement, tous les produits à base de céréales, comme les pâtes ou la farine, pourraient aussi manquer dans certains supermarchés. Selon Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, cela est dû à "des tensions sur les cours des matières premières. Ces cours se sont envolés en quelques semaines et ponctuellement, il peut y avoir des difficultés à s'approvisionner." D'autres produits pourraient aussi manquer pour une tout autre raison. Industriel et distributeur n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix. En conséquence, ces articles disparaissent temporairement de vos rayons. T F1 | Reportage P. Corrieu, D. Salmon, A. Lebranchu.