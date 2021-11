Supermarchés : faire vos courses sans passer à la caisse

Faire ses courses en moins de 30 secondes. C'est la promesse de ce tout nouveau supermarché en région parisienne. Il n'est plus nécessaire de passer à la caisse. Pour régler ses articles, il suffit de les prendre en rayon et de se rendre à une borne. Et sans même les scanner, cet outil identifie tous les produits que vous avez achetés. Dans chaque rayon, sous chaque produit, le magasin a installé des balances qui détectent le moindre mouvement lorsqu'un client retire ou repose un article. Il y a aussi des caméras qui identifient le client dès son entrée au magasin et ne le lâchent plus. S'il a un doute, quatre salariés se relaient pour le conseiller et réapprovisionner les rayons. Ce supermarché ouvrira ses portes jeudi. Des dizaines d'autres se développent en France. L'objectif est de réduire le temps passé en caisse. D'autres enseignes poussent l'innovation encore plus loin. Dans la vidéo en tête de cet article, il n'y a ni caisse ni vendeur. Il suffit de sortir du magasin avec ses produits et tout est payé grâce à une application reliée à son compte bancaire. Ce modèle s'inspire des commerces alimentaires d'Amazon aux États-Unis et plus récemment d'Aldi aux Royaume-Uni. TF1 | Reportage P. Gallaccio, T. Leproux, P. Rousset