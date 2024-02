Supermarchés : faites réparer vos appareils défectueux

Aux côtés des rayons traditionnels, ils gagnent du terrain dans vos magasins. Juste derrière les caisses, il y a les points de service après-vente. C'est l'enseigne Leclerc, elle-même, qui va se charger de la réparation des grille-pains ou bouilloires en panne. Dans le magasin, le service cartonne, 1 500 clients y ont fait réparer un appareil défectueux en 2023. Pour ceux qui préfèrent se remonter les manches, ce géant de la grande distribution a pensé à tout. Depuis quelques mois, des pièces détachées, comme des joints d'étanchéité, tuyaux et filtres à charbon, sont directement proposées aux clients sur Internet. “Vous commandez la pièce et vous pouvez même réparer avec les tutos”, explique Franck Bouaziz, directeur général du magasin E. Leclerc de Vitry-sur-Seine. Chaque année, 28 millions d'appareils tombent en panne. De plus en plus d'enseignes y voient un marché très lucratif. Un magasin de tissus en vrac souhaite, lui aussi, attirer de nouveaux clients. Au cœur des rayons, un espace est dédié à la réparation des vêtements. Avec une dizaine de réparations chaque semaine, l'enseigne envisage d'élargir le service à l'ensemble de ses magasins. TF1 | Reportage M. Beringer, D. Blondeau, A. Hanout