Supermarchés : la baisse, c'est pour le début d'année !

Selon le gouvernement, la crise inflationniste est derrière nous. Nous commençons nos courses avec un pack de lait, plus cher que le mois dernier. Son prix a augmenté de six centimes, mais il s'agit de l'unique hausse de notre panier. Le litre d'huile d'olive nous coûte 27 centimes de moins, après une hausse très importante en octobre. Celui du café a diminué de huit centimes. En un mois, notre panier nous coûte 26 centimes de moins. Une légère baisse que vous constatez aussi. En effet, de nombreux prix stagnent. Dans notre panier, dix articles se vendent au même prix que le mois dernier. C'est le cas des pâtes, par exemple. Pourtant, les cours de nombreuses matières premières diminuent. Alors, à quand une vraie baisse ? Nous avons posé la question à plusieurs industriels de l'agro-alimentaire. Aucun n'a souhaité s'exprimer, mais l'un d'eux nous affirme, de façon anonyme, qu'il y aura une baisse de prix des pâtes en février. Les négociations commerciales se termineront exceptionnellement fin janvier et non en mars. Une volonté du gouvernement pour que les baisses de prix se voient plus rapidement en rayon. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Gorgibus, W. Wuillemin