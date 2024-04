Supermarchés : le grand retour des caissières

Dans un supermarché, en région parisienne, il y a d'un côté, les caisses automatiques désertées, et de l'autre, une caissière qui semble avoir beaucoup plus de succès. Selon elle, quand les clients passent en caisse, cela permet un échange un peu plus long. Si les clients délaissent les caisses automatiques, ce n'est pas uniquement pour soutenir les salariés, mais c'est aussi pour des raisons pratiques. Beaucoup de clients trouvent les caisses automatiques trop contraignantes. Elles ne font pas l'unanimité. Mais elles ne permettent pas non plus aux enseignes de faire des économies. Pour cause, à ces caisses, les vols sont plus fréquents. Et certains groupes comme Casino affirment qu'elles feraient même baisser le panier moyen de 20 à 30%. Autre enseigne, autre constat. Dans une autre grande surface, on trouve trois caisses libre-service, l'une est en panne, sur les deux autres, les scanners sont cassés. Et il revient forcément aux caissières présentes d'aider les clients. Ces dix dernières années, le nombre de caissiers et de caissières a baissé de 10%. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Casino a d'ores et déjà annoncé vouloir relancer le recrutement de caissiers. D'autres enseignes comme Carrefour parlent même d'un métier d'avenir. TF1 | Reportage A. Gay, F. Moncelle, C. Blanquart