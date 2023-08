Supermarchés : les prospectus font de la résistance

Marie a volontairement demandé à recevoir des prospectus en apposant l'autocollant Oui Pub. "Ça sert à regarder, à voir les promotions", explique-t-elle. Dans les rayons des supermarchés, certains clients récupèrent les promotions sur papier glacé par poignées. C'est le cas de Kelly qui ne jure que par les catalogues. "Les prospectus aident à faire ses courses en amont avant d'arriver dans le magasin", avance-t-elle. Pour traquer la bonne affaire, certains comptent aussi sur ces promotions papiers. Le bon vieux papier aurait donc encore la cote. Ce dirigeant, sollicité dans ce reportage, l'a bien compris. En mai dernier, une équipe de TF1 s'est rendue dans les locaux de son nouveau magazine disponible en version papier ou numérique. Depuis, il a déjà engrangé quatre millions d'abonnés. "Les prospectus sont pour plus de 40 % des Français le premier levier, le premier moyen, pour eux, d'accéder aux promotions", précise-t-il. Un magazine hebdomadaire gratuit lance également des promotions visant les magasins à proximité des consommateurs. Un Français sur trois recevant ce type de catalogue continue de l'utiliser. Autre tendance qui se développe, les promotions numériques. Par message, par mail, elles envahissent de plus en plus votre quotidien. "Les enseignes ont développé les SMS, les e-mails pour croiser en fait ce qu'ils savent du consommateur pour lui proposer des promotions de plus en plus personnalisées", explique Élisabeth Cony, experte en plans d'actions commerciales des enseignes et promotion des ventes. Les enseignes de la grande distribution ont presque toutes lancé leurs propres applications de promotion. Elles comptent déjà plusieurs millions d'abonnés. TF1 | Reportage R. Sygulla, A. Vieira, C. Sellié