Supermarchés : les vols à l'étalage en hausse

Dans les supermarchés, aucun rayon n'échappe aux vols à l'étalage. Et d'après la gérante de la grande surface dans laquelle nous nous sommes rendus, ils ont nettement augmenté ces derniers mois. Elle nous montre des emballages retrouvés dans son magasin depuis trois jours, vidés de leurs contenus par les voleurs. Les produits de première nécessité sont la nouvelle cible des voleurs, qui échappent au système de sécurité. "On retrouve beaucoup de produits alimentaires, notamment du fromage, de la charcuterie, de la viande parfois", précise Sylvie Baelen, directrice - Intermarché, Bailleul (Nord). "Malgré notre système de surveillance qui est assez performant, les clients arrivent encore à dérober certains produits", ajoute-t-elle. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les vols dans les supermarchés et les petits commerces ont augmenté de 14% en 2022. Alors, Corinne, caissière depuis 20 ans, redouble de vigilance avec chaque client. "On est des fois surpris par des personnes qu'on ne croirait pas. Maintenant, c'est vraiment tout le monde", témoigne-t-elle. Face à cette recrudescence, la directrice de l'établissement a recruté de nouveaux vigiles. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Fiat, T. Joire