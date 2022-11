Supermarchés : même "les premiers prix" augmentent

Dans les rayons des supermarchés, plus les prix augmentent, plus nous sommes nombreux à avoir le même réflexe : baisser les yeux pour chercher en bas les “premiers prix”. Certains n’achètent plus que ça. Mauvaise nouvelle : ces produits sont ceux dont le prix augmente le plus vite et parfois l’écart avec les grandes marques se resserre. C’est le cas, par exemple, du jambon cuit. Dans un supermarché, la marque “premier prix” est à 9,20 euros le kilo tandis qu’une marque nationale est à 12 euros le kilo. La différence était bien plus importante l’année dernière. Cela vaut aussi pour la viande surgelée, les huiles, ou encore,la farine. Alors, les premiers prix sont-ils toujours aussi avantageux ? Oui et ils le resteront parce que du côté des grandes marques, des fortes hausses sont attendues dans les prochaines semaines. Voilà pourquoi cette enseigne va continuer à développer sa gamme premier prix. Des articles 30% à 50% moins chers que les grandes marques. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Lormant