Supermarchés : quels sont les produits stars de vos rayons ?

Est-il dans ce panier, dans ce sac ou dans ce caddie ? Le produit le plus vendu en fonction du chiffre d’affaires, c’est ce que l’on vous demande de retrouver. Le Ricard est numéro un en chiffre d’affaires et cela depuis des années. Cela n’étonne pas deux amis qui l’associent surtout à l’apéro des vacances. Cela désaltère avec modération, bien sûr. Car pour s’hydrater quand il fait chaud, mieux vaut de l’eau. D’ailleurs, c’est le pack de six bouteilles de Cristaline qui arrive en deuxième position. Il n’est pas étonnant d’en retrouver quelques-unes dans vos glacières. Pour compléter le podium : le plus connu des sodas. En bouteille d’1,75 litre pour être plus précis. Retour en magasin pour le classement hors boisson. Et là, cela ne vous a pas trop surpris. Nutella, la plus célèbre des pâtes à tartiner est loin devant. Viennent ensuite un fromage à pâte molle, le Caprice des Dieux, le Président, un beurre doux, au grand regret des Bretons, et la Carte Noire, un café français. Le premier nouveau au classement, c’est à la septième place qu’on le retrouve : la version 24 rouleaux de Lotus, devenue une denrée rare lors des confinements. Nos compatriotes sont peut-être devenus prévoyants. TF1 | Reportage T Jarrion, P. Corrieu, M. Stiti