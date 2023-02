Supermarchés : toujours plus de carte de fidélité

Sortir les cartes de fidélité à chaque passage en caisse, nous permet de faire des économies. Pour certains clients, la carte de fidélité gratuite est devenue un jeu rentable. Ces cartes séduisent de plus en plus de Français en cette période d'inflation. Depuis l'été dernier, l'enseigne Intermarché a élargi son programme de fidélité. Désormais, des réductions sont proposées sur 1 800 produits de la marque du magasin, comme avec ces compotes par exemple. Les offres sont plus ciblées, mais elles ne sont pas forcément plus généreuses qu'il y a un an. De ce fait, comment expliquer leurs succès ? En réalité, les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour fidéliser toujours plus de clients. Exemple, avec la marque de sport Decathlon, il est toujours possible d'obtenir une réduction en pratiquant une activité physique. Avec un peu d'effort, on peut gagner quelques dizaines de centimes d'euros de réduction en carte-cadeau. Ce n'est pas grand-chose, mais certains clients se laisseraient bien tenter. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon