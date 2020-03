Supermarchés : vers une pénurie des denrées non périssables ?

L'Oise est le département où le coronavirus s'est le plus propagé. Depuis samedi, certains clients des supermarchés se sont rué sur les produits de première nécessité. Rien qu'hier, le montant moyen du panier de course a augmenté de 45%. Même constat dans la région parisienne. Pourtant, toutes les enseignes de grandes distributions assurent qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement.