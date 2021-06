Supporters de Bleus : en route vers Bucarest

Il ne fallait pas perdre une minute. Ce midi, les premières places pour France-Suisse ont été mises en vente. De Budapest à Bucarest, ces deux amies parcourent l’Europe dans ce van. Suivre l’équipe de France, ce n’est pas reposant. Certains n’ont pas encore pris leur décision. Pour l’instant, ils revivent les émissions du mercredi. Alors que les billets sont à la vente exclusivement pour les clubs des supporters, pendant 24 heures. Olivier Chicha peut acheter pour son association une trentaine de places. La Roumanie n’exige plus de test PCR. Olivier partira depuis Nice pour rejoindre ce stade. Il déboursera en moyenne 250 euros l'aller-retour. Les vols sont chers et la plupart des supporters se débrouillent tout seul. Une agence s’occupe d’un public aisé. À partir de 650 euros la forme tout compris. Ces Français descendent à peine de l’avion et pensent déjà à repartir pour le week-end de finale. Revivre ces émotions si fortes. Lundi prochain, ils seront, en revanche, moins nombreux que mercredi. Les restrictions sanitaires sont plus strictes en Roumanie. Ils seront environ 2 000 supporters français.