Supporters : la ferveur bleue jusqu'au Qatar

Ils ne sont que 300, mais ils savent donner de la voix et n'oublieront probablement jamais ce moment. Des enfants et des étudiants français, vivant à Doha ont été invités, pour rencontrer les champions du monde en titre. Ce terrain sera donc celui des bleus pendant toute la durée des compétitions. Ils inaugurent ce soir, avec un premier entraînement . Des Bleus, qui sont maintenant au complet, des journalistes déjà extrêmement nombreux. Il ne manque plus que les supporters. Les seuls que nous ayons rencontrés jusqu'ici sont des expatriés. Et qui mieux que des habitants de Doha, pour témoigner de l'ambiance du moment ? Le plus surprenant, c'est ce petit groupe d'amis Indiens, particulièrement bruyant. Il y a aussi des cyclistes, partis très en avance. Et pour cause, ils sont venus de Paris à vélo. Il a fallu trois mois pour traverser l'Europe puis les déserts. Quelques coups de pédales pour aller supporter les bleus. Ils devaient être au final plus de trois mille Français dans les tribunes ce mardi 22 novembre, pour le premier match des Bleus. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier, J.M. Bagayoko