Suppression de l'ISF : Emmanuel Macron ne reviendra pas sur sa décision

Emmanuel Macron ne reviendra pas sur la suppression de l'ISF. Pour rappel, cet impôt était payé par environ 240 000 contribuables et rapportait annuellement cinq milliards d'euros à l'État. Le président a toutefois rappelé que nos dirigeants d'entreprises doivent payer leurs impôts dans notre pays. Il a aussi promis d'aller plus loin dans la lutte contre l'évasion fiscale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.