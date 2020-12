Supprimer les allocations fiscales, est-ce efficace pour lutter contre la délinquance ?

Les traces de feu de voiture et de poubelle sont toujours visibles dans le quartier du Plomb à Valence. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Dix soirs de suite, des violences urbaines éclatent. Une trentaine de jeunes sont identifiées pour des actes de délinquance. Un mois et demi plus tard, la mairie veut sanctionner les familles de ces fauteurs de troubles en supprimant les aides sociales. Une décision incompréhensible pour certains. Avec cette mesure, la mairie espère mettre fin aux incivilités dans plusieurs quartiers sensibles, où régulièrement, les transports en commun sont pris pour cible. C'est légal, le maire a le droit de suspendre ces aides financières facultatives. Dans le centre-ville, cette décision a tout de suite fait réagir. L'opposition de la municipalité dénonce une punition trop collective et démesurée. Le maire a déjà pris contact avec des parents pour les mettre en demeure.