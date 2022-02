Sur la route 50 : à la conquête de l'ouest américain

C’est une route tellement déserte que l’État du Nevada a créé un guide du survivant pour les voyageurs qui osent s’y aventurer. Nous partons pour un périple de 500 kilomètres depuis une petite ville minière au nord de Las Vegas, dernière occasion pour faire le plein d’essence et de provisions typiquement locales. La tradition lorsqu’on emprunte la route 50 est de faire tamponner son guide du survivant par les habitants. Nevada signifie enneigé en Espagnol. Un héritage des conquistadores qui possédaient ces plaines, il y a plus de 200 ans et qui ont emmené ici leurs troupeaux de mustangs. C’est notre première rencontre et ce premier constat : pour survivre dans cette nature aride, mieux vaut être deux. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard