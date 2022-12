Sur la route : à la découverte des spécialités locales

Il faut l'emprunter avec les fenêtres entre ouvertes et laisser les effluves de viandes grillées envahir l'habitacle. Sur 600 kilomètres, la route du barbecue en Caroline du Nord comble de bonheur les amateurs de porcs. Des saveurs inimitables, dévorées sans que personne à la table ne soupçonne les efforts déployés pour en arriver là. À Winterville, dans la famille de Sam, le porc ne se cuisine qu'au charbon de bois. Une fabrication maison à base de cèdre, de noyer et de pacanier. Le porc est cuit pendant 21 heures. La suite se joue à grands coups de hachoir où on s'occupe de la chair et de la peau ensemble. C'est tout simplement irrésistible. Pour accompagner ce délice d'une sauce barbecue digne de ce nom, il faut encore parcourir quelques kilomètres. La recette d'origine se trouve à Wilson chez Parkers. Des litres de sauce maison, dont même les clients rechignent à partager le secret. Bien plus à l'Ouest sur la route du Nevada, mieux vaut partir rassasié. La route 50, ce sont 4 800 kilomètres d'asphalte, rectiligne et désert, au point que personne ne s'y aventure sans avoir prévu de quoi manger. Après, ce sont 16 heures de voiture, muni de son "guide du survivant" sans croiser personne et sans aucune ville à la ronde. Rien jusqu'à une apparition d'une dune de sable, on croirait un mirage. C'est le résultat de l'asséchement d'un lac, il y a 9 000 ans. À deux pas, le bar le plus isolé de l’État et son fameux burger. TF1 | Reportage M. Croccel, T. Leroy