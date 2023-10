Sur la route de Sdérot : les blessés affluent vers les hôpitaux

À peine sorties de Tel Aviv, nous croisons un char israélien. Nous roulons en direction du sud sur une route presque déserte. Nous voici à Ashkelon, à 10 km de la bande de Gaza. Un hélicoptère vient juste de s'y poser juste à côté de l'hôpital débordé de patients militaire et civil. Une famille arrive les bras chargés de victuailles. "Pour les soldats blessés", disent-ils. Dans cette ville, le danger est tout proche. Les roquettes tirées depuis Gaza touchent leurs cibles en 20 secondes seulement. Alors que nous reprenons la route vers la ville de Sdérot qui borde Gaza, nous téléphonons à David Mamou. Il y vit depuis 27 ans. "Depuis hier matin, ça dure. On ne peut pas non plus acheter à manger. Tout est fermé. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment la guerre", témoigne-t-il. À Sdérot comme d'autres communes, des Palestiniens infiltrés sont toujours présents. Au bord de la route, dans un poste de secours avancé, un combattant israélien vient d'être évacué en un état critique. Alors que la nuit tombe, nous n'irons pas plus loin. Après ces nouvelles attaques, la route est de nouveau coupé aux portes de la ville de Sdérot. TF1 | Reportage E. Lefebvre; F. Maillard, F. Mignard