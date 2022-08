Sur la route des vacances : le parcours d'un pneu

Cela commence à l'autre bout du monde. À une heure du matin, au cœur de la forêt thaïlandaise, un fermier est en train de traire des arbres, des Hévéas. À ce stade, il est difficile d'imaginer que le liquide blanc, du latex, est un ingrédient essentiel des pneus de nos voitures. Les plantations d'Hévéas, il y en a partout en Thaïlande. C'est une industrie fortement encouragée par le gouvernement. Cette sève est devenue l'or blanc du pays. Le fermier Thongdee Sripho travaille dans la plantation d'Hévéas, en province de Chonburi, depuis 20 ans. En une nuit, il récolte ce précieux liquide sur 600 arbres différents. Cette matière première naturelle est ensuite solidifiée, tout simplement en la mélangeant avec de l'eau. "Ensuite, on utilise des séparateurs pour former des blocs et on laisse prendre 40 minutes. En moyenne, on produit 4 000 feuilles de latex par jour", explique Rattana Chin-Klang, dirigeante d'une usine de caoutchouc. Les grandes feuilles blanches sont ensuite suspendues pour être séchées. Au bout de quelques jours, elles deviennent brunes, élastiques, très solides, quasiment prêtes pour l'export. Le latex est ensuite comprimé, emballé, puis expédié aux quatre coins du monde. Et notamment à 9 000 kilomètres de là, en France, à Cholet, dans l'usine Michelin. C’est une matière première indispensable au manufacturier français. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, P. Gallacio, J. Jankwoski