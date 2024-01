Sur la route : le succès des caméras embarquées

Un automobiliste filme un véhicule qui le double et fait une embardée. À bord, quatre passagers, le chauffeur a moins d'un an de permis. Par miracle, ils sortiront indemnes de cet accident. Mais une fois sortis d'affaires, ils diront au gendarme que c'est Laurent, le conducteur du véhicule doublé qui est en tord. Mais ils ne savent pas que Laurent possède une dashcam, une camera embarquée cachée derrière son pare-brise. Les premiers dashcams sont apparues en Europe de l'Est, où elles sont très répandues pour filmer les accidents, mais aussi les agressions en pleine rue. Au Royaume-Uni, ces caméras permettent de dénoncer les chauffards, et même ceux qui sont surpris au téléphone. La fièvre dashcam débarque en France aussi. Depuis deux ans, les ventes explosent. Chez un spécialiste automobile, un rayon entier leur est consacré, il y en a pour tous les budgets. Philippe en fait installé une. Il y a huit mois, il s'est fait percuté par un véhicule, il n'était pas en tord. Son coffre porte toujours la trace du choc, car les compagnies d'assurances ne se sont pas encore prononcées. Il espère que sa caméra lui évitera de prochain litige. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Ninine, M. Kouho, W. Wuillemin