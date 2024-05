Sur les barrages : des indépendantistes débordés par les plus jeunes

Il est impossible d'entrer dans ces quartiers hostiles à l’autorité de l'État, quasiment coupés du monde, sans être accompagné. Celui qui nous guide, et vient d'échanger quelques mots avec un homme armé d’une hache, est un membre de la CCAT. C’est la cellule qui coordonne les actions de terrain des indépendantistes. Il nous fait passer les barrages et pénétrer dans la zone de non-droit, qui est devenue le quartier de Tindu. Car c’est dans ces lieux, qu’est tombée l’une des cinq victimes civiles depuis le début de la crise. Jybril est un jeune, tué dans le quartier, le 15 mai 2024, au début du chaos. Dans un geste de panique, le propriétaire de la maison d’en face, que nous apercevons à l'image, tire et touche le jeune homme qui s’effondre. L’adulte référent du quartier, témoin de la scène, raconte l'instant fatal. Pour être sur les lieux, même notre guide de la CCAT, doit respecter la coutume et offrir le Manou, une pièce de tissu aux hôtes qui nous accueillent. Voilà pour la tradition kanak, rien à voir avec les groupes encagoulés qui tiennent le barrage a 100 mètres de là. Il est difficile de maintenir le dialogue avec ces émeutiers, imbibés d’alcool. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel