Sur les pistes du Mont Parnasse en Grèce

C'est la plus grande station de ski grecque. Bienvenue sur le Mont Parnasse. Cette montagne du sud de la Grèce est surtout un lieu mythologique, où habitaient Apollon et les neuf Muses. Ce qu'il en reste, le nom des pistes et des télé périphériques baptisées comme des dieux : Zeus, Héra, Bacchus. "Au tout début, dans les années 70, il n'y avait qu'une petite remontée mécanique. Des ingénieurs français sont venus développer quelques choses". Plus bas, se trouve un lieu mythique : le nombril du monde. Delphes est son sanctuaire archéologique. Encore quelques kilomètres dans la campagne et à travers la brume, se dessine une ville. Arachova est posée au pied du mastodonte. Cette cité est aussi connue sous le nom de "Mykonos d'hiver". On y trouve des boutiques 100% grecques et des ruelles pentues, dont certaines mènent à l'église Saint-Georges, le protecteur de la ville. "Chaque année, les habitants organisent une procession pour la fête de Saint-Georges". Mais c'est une autre tradition de la région du Mont Parnasse qui attire notre attention. En France, pour se réchauffer en montagne, nous mangeons la fameuse fondue savoyarde. Ici, la spécialité culinaire est différente, mais tout aussi addictive. Dans son restaurant, Panayotis nous invite à goûter la formaella. Une récompense pour tous ceux qui s'aventurent sur les hauteurs de la Grèce.