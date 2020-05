Sur les routes et dans les transports en commun, comment s’est passée cette première journée de déconfinement ?

Partout dans le pays, la vie a retrouvé un cours presque normal. Les Français sont sortis de chez eux, après huit semaines de confinement, pour faire leurs courses ou aller au travail. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Ils craignent une reprise de la contamination en raison de la forte concentration de personnes dans les rues et sur les bords des fleuves. Cette première journée de déconfinement s'est toutefois tranquillement terminée.