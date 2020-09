Sur les traces de la bête Gévaudan en Lozère

Au 18ème siècle, dans le Nord du Gévaudan, une mystérieuse bête a tué une centaine de personnes en trois ans. Transmise de génération en génération, l'histoire de la créature a marqué ce territoire. Il s'agit d'un mystère qui appâte encore aujourd'hui les touristes. Comment la bête a-t-elle pu sévir aussi longtemps ? C'est peut-être à cause d'un paysage sauvage, bien moins entretenu qu'aujourd'hui. Cette piste est privilégiée par certains éleveurs. Sur cette terre de légende, un parc animalier permet d'observer des loups de près et d'oublier sa peur. Mais, la fameuse bête qui a terrorisé les hommes en 1764 était-elle un loup ? Pas si sûr. Pour ceux qui le connaissent bien, l'animal a peur de l'homme autant que l'homme a peur de lui. Par contre, entre 1764 et 1767, la traque s'organise. De nombreux hommes se lancent à la poursuite de la bête, notamment dans les bois qui jouxtent le château de la Baume. Les historiens et écrivains, ainsi que le grand public continuent à se passionner pour les différentes hypothèses. À Marvejols, la bête prend aussi des formes surprenantes, inspirant jusqu'au pâtissier de la ville. Énigme qui garde encore de nombreuses part d'ombre, le mythe de la bête du Gévaudan fait partie du patrimoine culturel et économique de la Lozère.