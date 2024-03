Sur les traces du lynx : le très secret félin du Jura

C'est l'animal le plus secret du Jura, le plus difficile à observer, celui que Fabien Grébin suit à la trace depuis plus de dix ans. Ce photographe animalier du Doubs a installé un piège photo, il y a une dizaine de jours. C'est un outil de repérage efficace qui permet de comprendre les lieux de passage les plus fréquentés par la bête pour optimiser les affûts. Pour choisir l'endroit idéal, le sol offre de nombreux indices. Faute de neige cet hiver, la quête s'avère un peu plus compliquée. Mais d'autres pistes peuvent être suivies. L'affût commence, on se camoufle, nous aussi, tout en restant le plus silencieux possible. Il ne faut plus bouger et attendre. Après une fausse alerte et trois heures d'attente, la pluie met fin à notre observation. "Le lynx dispose d'un territoire très grand. C'est un animal qui est aussi extrêmement discret. Il peut nous regarder passer sans qu'on le voie. Il peut passer totalement inaperçu, c'est un fantôme", explique Fabien. Le lynx aime la nuit. Ce photographe animalier a déjà eu l'occasion d'en capturer un en images en février 2022. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin