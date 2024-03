Surélever les immeubles, la solution à la crise du logement ?

Ajouter en haut deux étages aux bâtiments existants pour créer de nouveaux appartements, cette option est de plus en plus plébiscitée. À Paris, par exemple, les deux derniers étages d'un immeuble viennent d'être ajoutés. Stefano De Luca est le copropriétaire à l'initiative des travaux . Il faut compter 80 000 euros pour ajouter 100 m², soit 8 000 euros le m². À quelques kilomètres de là, à Houilles (Yvelines), des projets similaires fleurissent un peu partout. Fahd Ben Saida, agent immobilier, vient de vendre une maison. Les nouveaux propriétaires n'ont pas encore emménagé, mais les futurs plans sont déjà prêts. L'objectif est donc sa surélévation. Dans cette commune, Julien Chambon, maire (Renaissance), encourage la surélévation des maisons, car de plus en plus de familles s'installent, et les terrains viennent à manquer. Cet élu local veut donc faciliter les démarches administratives pour les habitants. Surélever une maison ou un immeuble demande beaucoup de temps et de paperasses. Selon Florence Bannier, responsable chez "Up Factor", si les règles d'urbanisme permettent la surélévation, on rentre dans les aspects techniques. Interrogé sur la question, le ministère du Logement dit travailler à simplifier les autorisations administratives pour construire des logements surélevés. TF1 | Reportage B. Garguy-Chariter, B. Chastaigner