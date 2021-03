Surendettement : comment les agriculteurs s'entraident

Cela fait peu de temps que cet éleveur n'a plus peur chaque matin en voyant le facteur arriver dans sa ferme. Appeler à l'aide est une démarche rare dans le monde agricole quand les difficultés financières et personnelles s'accumulent. Épaulé, conseillé, il a réussi à sauver son exploitation, même s'il doit rembourser ses dettes jusqu'en 2030. Désormais, c'est lui qui va au chevet des agriculteurs en détresse. Il est devenu conseiller bénévole pour l'association "Solidarité Paysans". Ce jour-là, il a rendez-vous chez un jeune éleveur en difficulté. Avec d'autres agriculteurs bénévoles, des techniciens, des médiateurs, ils négocient avec les banques, parlent aux fournisseurs qui réclamaient les factures et ont obtenu le redressement judiciaire. C'est Adrien qui les a appelés à l'aide. Il ne s'en sortait plus. Ils lui suggèrent de changer l'alimentation de son troupeau. Finis le soja ou le maïs, très cher à acheter ou produire. Une solution que cet éleveur n'avait pas envisagée seul. Comme Adrien, 3 000 agriculteurs font appel à cette association chaque année. La première victoire, c'est avant tout de les sortir de l'isolement.