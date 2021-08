Surf : la vague électrique

Mieux que de marcher sur l'eau, voler au-dessus des mers. Comme dans vos rêves d'enfant, façon tapis volant. Et si vous tentiez l'Efoil ou le surf électrique ? Ce jeudi après-midi, séance d'initiation pour Hugo. Il faut débourser 50 euros pour 30 minutes d'apprentissage. Le but étant d'apprendre à garder l'équilibre sur la planche. Cette machine a vu le jour, il y a seulement deux ans. Alors, qui dit nouveauté dit souvent appréhension. Mais après 15 minutes de pratique, Hugo vole. Comment ce miracle a-t-il été rendu possible ? Derrière, il y a un petit moteur électrique étanche très puissant et une petite hélice, comme celle des bateaux. La planche sert uniquement de support pour embarquer les batteries et l'électronique. Muni d'une télécommande, on est ensuite porté par l'aile, comme un avion. Une activité pour tous les vacanciers ou presque. L'autre engin qui a envahi les plages, un skate 100% électrique activé par une manette. Comptez tout de même 800 euros pour vous l'offrir.