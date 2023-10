Surtaxe : les résidences secondaires dans le viseur des communes

Des volets fermés, des immeubles presque vides. À Chamonix, les résidences secondaires représentent deux logements sur trois. Dès l’année prochaine, leurs propriétaires vont devoir payer plus. Leur taxe d'habitation va augmenter de 50%. Concrètement, pour un studio, ils payeront 150 euros de plus, 300 euros pour T3. Pas de quoi faire partir un Jurassien, propriétaire depuis 30 ans. Cette mesure ne devrait pas diminuer le nombre de résidences secondaires. Mais elles devraient rapporter 2,5 millions d’euros annuellement à la commune. Grâce à cet argent, la mairie espère construire 60 logements sociaux chaque année. C’est une bonne nouvelle pour les habitants. Avec un prix de l’immobilier très élevé, entre 10 000 et 15 000 euros le mètre carré, pour beaucoup, trouver un logement à Chamonix est impossible. En France, de nombreuses communes ont décidé de surtaxer les résidences secondaires, comme en Corse ou en Bretagne. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot