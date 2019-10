Surtaxes américaines : les vignerons français doivent-ils s'inquiéter ?

Les viticulteurs de Bourgogne vendent 17 millions de bouteilles aux États-Unis chaque année. Mais les droits de douane vont augmenter à partir de ce 18 octobre. Cette surtaxe de 25% imposée par Donald Trump risque de faire chuter les ventes, même pour les plus grands crus. Les viticulteurs espèrent que l'Europe et les États-Unis trouvent rapidement un compromis pour supprimer cette mesure qui inquiète tant la Bourgogne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.