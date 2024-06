Surtourisme, érosion : ces îles qui veulent instaurer un péage

Les vacanciers connaissent bien cette route lorsqu'ils partent pour l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Mais d'ici quelques années, la liberté pourrait avoir un prix. Trois à cinq euros par voiture pour traverser le pont. Touristes et locaux semblent l'accepter. L'instauration d'un péage pourrait dissuader certains visiteurs réguliers. Les commerçants craignent une baisse de fréquentation. Sur le pont, pas de barrière de péage, mais un portique nouvelle génération. Votre plaque est scannée et la facture directement envoyée sur votre téléphone. "Ça ne créerait pas de bouchons parce que ça pouvait être en effet une incidence désagréable pour les usagers", explique Michel Parent, président de la communauté des communes de l'île d'Oléron. Une partie des fonds pourrait servir à rénover l'ouvrage. "C'est une raison supplémentaire pour ouvrir le débat parce que le département de la Charente-Maritime, comme tous les départements, a des difficultés financières et budgétaires. Or, les travaux de rénovation et l'entretien du pont se montent à plusieurs dizaines de millions d'euros", précise-t-il. Ce modèle existe déjà sur l'île de Ré. Le péage rapporte près de 14 millions d'euros par an. Sur Oléron, certains maires souhaitent utiliser une partie de la taxe pour lutter contre l'érosion. Sans aide financière, certaines municipalités ne pourront pas faire face. Pour les habitants de l'île, le péage devrait être gratuit ou sous forme d'un abonnement à prix réduit. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier