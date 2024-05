Surtourisme : Saint-Sébastien dit stop !

Faire patienter les clients, et même en refuser certains, pour José Ramon Lobeloc, patron de l"Aralar Taberna", à Saint-Sébastien (Espagne), c’est devenu une norme. Le bar à pintxos, la spécialité culinaire de Saint-Sébastien ne désemplit pas, de quoi quelque peu surprendre les touristes. "C'est un endroit très populaire, Saint-Sébastien, c'est de la folie !", dit un client étranger. L'an dernier, près de 900.000 visiteurs sont venus profiter des atouts incontestables de Saint-Sébastien, c'est 30 % de plus qu'il y a cinq ans. Dans les ruelles, on assiste à un ballet incessant de valises, sur les promenades, un flot continu de piétons. La vieille ville, particulièrement, sature, et ses habitants aussi. Alors pour tenter de lutter contre toutes ces nuisances, la ville impose désormais certaines limites. Des visites guidées à 25 personnes pas plus, des kits audios obligatoires pour ne plus subir les mégaphones des conférenciers. Dans la ligne de mire d'Eneko Goia, maire de la ville, également, les hôtels pensions et les meublés de tourisme. Deux millions de nuitées ont été enregistrées à Saint-Sébastien en 2023, un record, et une limite donc, que la municipalité ne souhaite plus franchir. TF1 | Reportage H. Villatte, J.V. Molinier