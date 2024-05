Surveillance des salariés : jusqu'où peuvent aller les employeurs ?

Cet ancien salarié d'Amazon tient à rester anonyme. Il vient d'être licencié après des années à ranger en rayons, les articles destinés à la vente, comme sur les images d'archives. Son employeur lui reproche d'avoir quitté sa zone de travail en emportant des produits avec lui, pas pour les dérober, mais pour les scanner à distance. Scanner deux ou trois colis tout en allant fumer ou aux toilettes permet de garder un rythme régulier, et donc, en théorie, de rendre ses temps de pause indécelable par les managers. L'astuce est assez répandue dans l'entrepôt, mais strictement interdite par l'entreprise. Scanner un produit en dehors du couloir est en effet un contournement de la règle. Mais ce qui interroge, c'est la méthode employée par l'entreprise pour s'en rendre compte. Elle suit et enregistre chaque opération en temps réel. Ce procédé, appliqué à des milliers de salariés en France, vient d'être sanctionné par la CNIL, qui reproche à Amazon d'avoir mis en place un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif. Le gendarme de la vie privée inflige une amende record au géant du commerce en ligne, 32 millions d'euros. Amazon a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Qu'il s'agisse de scanner, de badgeuse, de caméra ou de logiciel en tous genres, aujourd'hui, près de sept entreprises sur dix utilisent des outils de surveillance des salariés. C'est trois fois plus qu'avant le Covid. Alors nos employeurs ont-ils le droit de nous surveiller ? "Un employeur est tout à fait légitime à contrôler l'activité de son salarié (...) Toute la question, c'est la proportionnalité de ce contrôle. Il faut toujours que ce contrôle ait une limite et le Code du travail, notamment, le rappelle", répond Éric Delisle, chef du service de l'emploi, des solidarités, du sport et de l'habitat à la CNIL. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.P. Hequette, A. Dubail