Surveillants de prison agressés dans l'Orne: "un acte terroriste"

Ce mardi 5 mars, un détenu radicalisé d'une prison de l'Orne a attaqué dans la matinée deux surveillants avec un couteau. Les hommes du Raid et les unités d'intervention n'ont pu l'arrêter qu'en fin de journée, vers 19 heures 30. Pour les enquêteurs, la volonté de tuer ne fait aucun doute, tout autant que la dimension terroriste de l'acte. Le détenu purge actuellement une peine de trente ans de réclusion criminelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.