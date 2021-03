Suspension d’AstraZeneca : quel impact sur la campagne de vaccination ?

À peine lancée, la campagne de vaccination AstraZeneca est stoppée nette. "C'est compliqué, mais on est pragmatique. On fera face", dit le docteur Martial Fraysse, pharmacie Fraysse à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Ce matin encore, les avis étaient partagés entre les dix patients de cette officine qui ont pu recevoir le vaccin britannique. Il est pourtant suspendu. Impossible d'utiliser la dernière dose. "Cette dose, je peux l'utiliser jusqu'à mercredi à 11 heures du matin. Donc, il faudra absolument qu'une décision soit prise avant cette date-là pour que cette dose ne soit pas perdue", indique le docteur Martial Fraysse. Pas de décision avant jeudi, elle est donc perdue. La France doit recevoir 12 millions de doses AstraZeneca d'ici le 31 mai, 6 millions devaient être injectées avant la fin mars dans les vaccinodromes, chez les généralistes ou en pharmacie. Sa suspension à titre préventif risque de freiner encore un peu plus la vaccination en France. "Il fait partie du plan pour pouvoir vacciner le plus possible. Si la suspension n'est que de quelques jours, il n'y a pas de problème. Mais ça jette la suspicion", prévient le professeur Patrick Berche, microbiologiste et membre de l'Académie de médecine. En moyenne, plus de 100 000 doses AstraZeneca sont administrées chaque jour. En tout, 1,3 million de personnes ont reçu leur première injection. Pour la seconde, tous les rendez-vous sont pour l'instant suspendu.