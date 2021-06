Suspension des droits de douane punitifs entre États-Unis et l'Union européenne : le soulagement des viticulteurs français

C'est un immense soulagement pour Bernard Farges. Comme l'ensemble de la filière, le viticulteur subissait le bras de fer commercial entre l'Europe et les États-Unis autour des avionneurs Airbus et Boeing. Chacune de ses bouteilles était frappée d'une taxe de 25% lorsqu'elle était vendue aux États-Unis. En 2020, cette guerre a coûté 100 millions d'euros dans le Bordelais. "C'est évidemment excellent. Je veux rappeler que nous avons vécu ces taxes à un moment où nous avions déjà des difficultés sur le marché chinois et où la pandémie a été terrible pour le secteur viticole", réagit le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Depuis 2004, ces taxes freinaient les exportations vers l'Amérique. Outre-Atlantique, les cavistes subissaient cette flambée des prix et la baisse des ventes induites. La trêve de cinq ans constitue donc une excellente nouvelle là-bas. "Je pense qu'à chaque fois qu'un consommateur peut économiser de l'argent, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il choisira une bouteille supplémentaire ou qu'il économisera pour un autre produit", s'exprime Gabe Feldman, caviste à Washington.