Suspension des vols : l'inquiétude des Français du Brésil

Dans les rues et les cafés quasi vides du centre de Rio, le dîner hier soir entre des jeunes Français a ressemblé à une réunion de crise. Pas de panique ni d'inquiétude particulière pour l'instant. Mais pour certains, il y a quand même une urgence. "J'ai treize jours pour trouver une solution. Si je ne suis pas rentrée à une certaine date, je perds mon travail", a-t-on expliqué. Tous les quatre sont à la recherche de solution financière notamment. "Soit on décide de rester au Brésil plus de temps, soit on décide de partir dans un autre pays pour pouvoir rentrer en France", a déclaré l'une d'eux. Sans aide du consulat de France, toute solution sera financièrement impossible à tenir pour eux. Peu de vaccins, pas de confinement, rien là-bas ne freine la circulation du virus mortel. Max, lui, est arrivé avec sa cousine il y a trois jours pour un séjour de trois semaines. Il craint aujourd'hui de ne pas pouvoir reprendre ses cours obligatoires en présentiel et passer le brevet en juin. "Je suis venu voir ma mère pour les vacances. Donc, oui je suis là pour ma mère, mais il faut quand même rentrer un moment pour retourner en cours. Donc, on est un peu inquiet, on ne sait pas trop quoi faire. On est dans le flou", a fait part le collégien français.