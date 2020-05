Suspicion de Covid-19 au Mans : deux écoles fermées

Avec la réouverture des établissements scolaires, l'une des craintes est l'apparition de nouveau foyer de contamination. Au Mans, une école maternelle et une école élémentaire ont été fermées à cause de deux suspicions de Covid-19 au sein du personnel. Une alerte prise très au sérieux par les parents d'élèves. Quelle est la procédure suivie ? Les personnes contaminées, même sans gravité, sont-elles testées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.