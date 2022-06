Svalbard : aux portes du Pôle Nord

Le comité d’accueil peut paraître un peu glacial. Atteindre le village de Ny-Ålesund nécessite de faire preuve d’un peu de persévérance. Nous sommes arrivés malgré tout à 79 degrés de latitude nord. Il n’y a que deux moyens pour rejoindre cette base scientifique : soit par les airs, soit par la mer. C’est la base permanente la plus au Nord du monde sur laquelle vivent 140 personnes actuellement. Parmi eux, deux Français. Ny-Ålesund a été créé il y a cent ans, d’abord pour exploiter le charbon. Depuis 1966, c’est l’un des principaux sites dédiés à la science en Arctique. Dix nationalités sont présentes. La France, avec l’institut Paul-Émile-Victor, s’est associée à l’Allemagne pour fonder l’Awipev. L’une de ses missions est de s’occuper de l’étude du climat. Un ingénieur logistique contrôle tous les instruments météorologiques. Les informations collectées depuis des décennies révèlent des variations de températures de plus en plus importantes en hiver. En 50 ans, la température moyenne annuelle a augmenté de trois degrés en Arctique. Ce qui provoque notamment un recul de plus en plus net des glaciers du Svalbard. On voit des rennes de petite taille avec une fourrure épaisse pour affronter le climat arctique. C’est une espèce endémique du Svalbard. La suite dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage Y. Hovine et S. Deperrois