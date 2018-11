Il évoque un genre musical et une danse née dans la communauté noire de Harlem (New York) vers la fin des années 1920. Importé en France par les soldats américains, le swing fait son grand retour. Et avec lui, toute une passion pour la mode vintage. Les cours de swing sont pris d'assaut partout dans l'Hexagone. À Paris, on compte une vingtaine d’écoles spécialisées. L'inscription coûte environ 300 euros l'année et l'entrée d'un bal à peine cinq euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.