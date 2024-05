Mort d'un enfant à Mayotte : le choléra peut-il se propager ?

Cette une infection qui fait peur. Le choléra est une maladie que l'on contracte en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par une bactérie. Elle provoque de violentes diarrhées qui entraînent une forte déshydratation. En France métropolitaine, le risque de contracter le choléra est quasi nul, car il se transmet surtout quand le système d'assainissement traite mal les eaux usées. "Il n'y a pas de transmission par contact peau à peau interhumaine ni de contact respiratoire. Il faut pouvoir ingérer la bactérie vivante.", explique le Dr Pauline Naudion, médecin infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP, Paris 12e). Pour les personnes infectées, l'urgence c'est l'hospitalisation. Le malade est isolé, réhydraté et on peut lui donner des antibiotiques. Sans traitement, le risque est de mourir en quelques heures. Quand un malade de choléra est identifié, son entourage est testé. Pour limiter tout risque d'épidémie en Métropole, il existe également un protocole à destination des compagnies aériennes. Dès lors qu'un voyageur présente des signes de choléra, l'ensemble des passagers doit être contacté et vacciné préventivement. Chaque année, on compte jusqu'à quatre millions de cas dans le monde. En ce qui concerne la Métropole, selon les derniers chiffres de Santé Publique France, en huit ans, seuls seize cas de choléra ont été détectés sur des voyageurs venant d'Asie et d'Amérique. TF1 | Reportage A. Creff, I. Bornacin