Synagogue incendiée à Rouen : l'assaillant abattu par un policier

Des centaines de Rouennais se sont rassemblés en silence devant la mairie de la ville, après l'incendie de la synagogue, ce vendredi matin. À l'intérieur, des murs sont calcinés, un pupitre noirci. Quant aux rouleaux de la Torah, ils ont été sauvés in extremis. C'est la femme du Rabbin qui a ouvert aux pompiers. Pour sa sécurité, elle témoigne anonymement. À 06H45, les policiers, via les caméras, repèrent un homme qui tente de mettre le feu. À leur arrivée, il se précipite sur eux, armé d'un couteau et d'une barre de fer. L'un d'eux tire et tue l'homme de 24 ans. Originaire d'Algérie, l'assaillant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF). Il n'était pas fiché S. Chaque jour, les policiers surveillent sans relâche les lieux de culte. C'est une protection indispensable pour Élie Korchia, président du consistoire central israélite de France. Le policier qui a tiré sera décoré, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Chevallereau, C. Jouaneau