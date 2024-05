Synagogue incendiée : l'émotion d'une ville

Ce samedi 18 mai, Benjamin, 21 ans, tenait à passer par la rue du centre-ville de Rouen, pour constater les dégâts sur sa synagogue. Betty, amie du rabbin depuis quatorze ans, est venue pour tenter de remettre un peu d’ordre. Elle est profondément émue par la situation, même si elle n’est pas juive. À l'intérieur, la tâche est colossale. L’odeur de brûlé y est toujours vive. Des murs sont carbonisés. La société de nettoyage “Bio Nettoyage ”, vient d'être mandatée pour tout remettre en état. Le gérant, Cyril Silvestri, ne s'attendait pas à de tels dommages. L’incendie volontaire intervient alors que les actes antisémitisme sont en hausse, d’après le Premier ministre, Gabriel Attal. Entre janvier et mars 2024, plus de 366 faits antisémites ont été enregistrés en métropole. C’est quatre fois plus que l’an 2023, à la même période. Selon les responsables de la synagogue, il faudra plusieurs semaines et beaucoup d’argent, au minimum 100 000 euros, pour la rénover et qu'elle puisse de nouveau accueillir les fidèles. TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Bouffard, D. Pires