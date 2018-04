Syrie : Bachar al-Assad reprend les rênes

La Ghouta orientale est à 95% conquise par l'armée syrienne. Cette enclave rebelle a subi les raids aériens du régime et son allié russe pendant six semaines, poussant les trois groupes de combattants insurgés à se rendre les uns après les autres. Au moins 1 600 civils ont perdu la vie dans ces bombardements et les réfugiés du côté de Douma craignent l'attaque finale. Qu'en est-il de l'appel au cessez-le-feu lancé par l'ONU ? Qu'adviendra-t-il des civils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.