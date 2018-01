Syrie : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit après l'offensive turque

Troisième journée de combats très violents dans la province d'Afrine, en Syrie. Munie de blindés et d'avions, l'armée turque tente de déloger les forces kurdes de la région. Ces combattants sont considérés comme des terroristes par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors que ces affrontements auraient fait plus de 50 morts, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce lundi soir à New York à la demande de la France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.